Меры поддержки семей с детьми обсудили в Москве

17:45
Спортивные центры и бассейны должны быть доступны в каждом районе столицы. Об этом говорили участники круглого стола.
Чтобы как можно больше детей могли посещать секции и кружки, надо помогать семьям, заявила советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.
"Одно из предложений, оно заключается в том, что мы должны принять некие стандарт Московский по обеспечению районов культурно-досуговых центрами. Их нужно строить и строить по определенной программе. Как это делается сейчас, например, со школами искусств, с поликлиниками. Необходимо вводить какие-то дополнительные меры поддержки семьи. Например, семья, которая платит за занятия ребенка в одном из кружков и секций, в каждый момент она могла бы рассчитывать на полный возврат этих денег из городского бюджета", – сказала Разворотнева.
Компенсировать родителям деньги, потраченные на платные кружки и секции из бюджета, Светлана Разворотнева предлагала и раньше. По ее словам, Москва может стать лучшей в стране стартовой площадкой для развития потенциала детей и молодежи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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