Москвичи выбрали имя для белой медведицы из Якутии

Белой медведице, которую привезли в Московский зоопарк из Якутии, выбрали имя. Опрос прошел на сайте проекта "Активный гражданин".

Животное решили назвать Томпой. Медведицу эвакуировали из Томпонского района, где она выходила к жилым поселкам в поисках еды. Томпа была сильно истощена и весила всего 136 килограммов вместо положенных 200.

В данный момент медведица чувствует себя хорошо, у нее отличный аппетит. Томпа много плавает и охотится в бассейне на живую рыбу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.