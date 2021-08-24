В Москве ежедневно открывают на треть больше новых бизнесов, чем до пандемии

В Москве ежедневно открывают около 600 новых бизнесов. Это на треть больше, чем до пандемии коронавируса. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

На данный момент, по данным Федеральной налоговой службы, в столице более 728 тысяч индивидуальных предпринимателей и компаний. На август прошлого года их насчитывалась 681 тысяча.

Город активно поддерживает предпринимателей и бизнесменов: помогает размещать товары на международных онлайн-площадках, проводит конференции для обмена опытом и развития, а также выделяет субсидии на фоне ковидных рисков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.