Модель Playboy предложила за салфетку со слезами Месси 600 тыс долларов

Испанская модель журнала Playboy Луана Сандиен заявила, что хочет купить салфетку со слезами Леонеля Месси за 600 тысяч долларов.

По словам девушки, она откликнулась на объявление о продаже, но потом оно внезапно исчезло, и судьба салфетки, которой бывший футболист Барселоны вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции, осталась неизвестной.

Сандиен заявила, что не теряет надежду все-таки заполучить желанный артефакт. Модель планирует сняться в обнаженной фотосессии, прикрываясь только этой самой салфеткой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.