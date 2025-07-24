Столичные практики разрешения семейных конфликтов расширят на российские регионы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что служба медиации, которая помогает преодолеть разногласия с близкими, действует в Москве более 6 лет. Она показала хорошие результаты. Свыше 70% пар смогли разрешить споры, а в некоторых случаях сохранили брак.

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