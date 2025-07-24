24 июля, 07:45Общество
Столичные практики разрешения семейных конфликтов расширят на российские регионы
Столичные практики разрешения семейных конфликтов расширят на российские регионы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что служба медиации, которая помогает преодолеть разногласия с близкими, действует в Москве более 6 лет. Она показала хорошие результаты. Свыше 70% пар смогли разрешить споры, а в некоторых случаях сохранили брак.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.