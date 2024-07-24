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Новости

24 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июля

Эксперты рассказали о распространенных и неочевидных уловках на маркетплейсах

Новости часа: экспозиция "Город будущего" покажет, какой станет Москва в 2030 году

Новости часа: городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Аромастикеры будут размещать на продуктах в российских магазинах

Новости часа: пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок

Эксперты рассказали, как импульсивные покупки влияют на пользователей маркетплейсов

Дожди и сильный ветер ожидаются в Москве 25 июля

Использующие протезы москвичи встали на вейкборды

"Техно": приложение для знакомств с функцией проверки пользователей могут создать в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

Дожди и сильный ветер ожидаются в Москве 25 июля. Предупреждение опубликовал комплекс городского хозяйства. Также возможна гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. За день в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Мероприятия пройдут не только в центре столицы, но и во всех административных округах. Среди праздничных площадок – Аллея Космонавтов, Измайловский парк, парк "Печатники", детский ландшафтный парк в Южном Бутове и Центральная площадь в Зеленограде.

С 1 августа "Аэроэкспресс" перестанет ходить в аэропорт Внуково. Обслуживать маршрут от Киевского вокзала до аэропорта будет Центральная пригородная пассажирская компания.

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