Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

Дожди и сильный ветер ожидаются в Москве 25 июля. Предупреждение опубликовал комплекс городского хозяйства. Также возможна гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. За день в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Мероприятия пройдут не только в центре столицы, но и во всех административных округах. Среди праздничных площадок – Аллея Космонавтов, Измайловский парк, парк "Печатники", детский ландшафтный парк в Южном Бутове и Центральная площадь в Зеленограде.

С 1 августа "Аэроэкспресс" перестанет ходить в аэропорт Внуково. Обслуживать маршрут от Киевского вокзала до аэропорта будет Центральная пригородная пассажирская компания.