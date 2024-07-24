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24 июля, 18:00

Общество

Новости часа: городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Новости часа: городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Петр Бирюков. В четверг, 25 июля, в столице ожидается гроза с ветром до 15 метров в секунду.

В ТиНАО с начала 2024 года сдали больше 870 тысяч квадратных метров жилья, заявил заммэра Владимир Ефимов.

В столице проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

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