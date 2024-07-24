Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

В Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Общая сумма за первый год службы составит от 5,2 миллиона рублей. В нее входит единовременная выплата правительства Москвы – 1,9 миллиона рублей.

Полную информацию можно получить в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.