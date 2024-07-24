Нутрициолог рассказала, как выбрать классическое эскимо

Нутрициолог Алла Макарова рассказала, на что обратить внимание при покупке классического эскимо. Так, по ее словам, упаковка должна плотно прилегать к продукту, а мороженое должно быть целостным и без льда.

Кроме того, в состав пломбира должны входить молоко или сливки, сахар, сливочное масло и натуральные стабилизаторы, например, желатин. Глазурь должна состоять из сливочного масла и какао-порошка.

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