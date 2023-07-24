В Москве для хозяев домашних животных заработал сервис на mos.ru.

На портале собрали всю информацию о питомцах и их здоровье. Там же представлены ветеринарные услуги и сервисы. Например, можно просмотреть электронную амбулаторную карту своего животного. Кроме того, для пользователей разработали инструкции на разные случаи жизни.

На странице есть информация как для опытных владельцев, так и для тех, кто только готовится к появлению животного в доме. Кроме того, можно посмотреть адреса площадок для выгула и дрессировки собак и много другой полезной информации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.