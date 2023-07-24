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Общество

Эксперты рассказали, почему продукты начали упаковывать в пачки меньше стандартных

Эксперты рассказали, почему продукты начали упаковывать в пачки меньше стандартных

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Большинство товаров в магазинах упаковывают в тары, меньшие по объему, чем привычный один килограмм или литр. Об этом заявили в Госдуме, ссылаясь на проверку экспертов. Речь идет о молоке, крупах и бакалее, причем упаковки визуально не отличаются от стандартных.

Что такое шринкфляция и какие результаты выявила независимая проверка? Почему продукты начали упаковывать в пачки меньше стандартных? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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