Новости последнего часа: жара продержится в Москве до середины следующей недели

Жара продержится в Москве до середины следующей недели. Об этом сообщили синоптики. Потом ее сменят ливни и грозы.

Сергей Собянин уточнил, что за последние годы благоустроено почти 90 водных объектов. Почищены от ила водоемы и реки, оборудованы берега. Помимо парков и водоемов, в Москве имеются летние бассейны в парках "Сокольники" и "Фили". На прибрежных территориях Химкинского водохранилища оборудованы комфортные пляжи с лежаками.

Работа по обустройству водоемов в Москве продолжится. В этом году планируются работы на каскадных прудах Лефортовского парка, а также на Лианозовских и Бехтеревских прудах. Помимо этого, власти восстановят пруды в "Кускове" и "Битцевском лесу".



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