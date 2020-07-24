Актуальные новости мира за 24 июля: захват заложников на Украине

Очередной захват заложников произошел на Украине, теперь в Полтаве. Полиция ищет Романа Скрипника. Для его поиска собираются подключить вертолеты. В четверг его пытались задержать за угон автомобиля, но тот угрожал взорвать гранату. Потом мужчина взял в заложники полицейского. Позже подозреваемый отпустил заложника и скрылся в лесу.

Жители Портленда закидали мэра города Теда Уилера всем, что только попалось под руку. Дело в том, что тот решил сам поговорить с протестующими. Его попытка успокоить народ успехом не увенчалась. Затем рядом с мэром начали взрываться гранаты со слезоточивым газом. В Портленде беспорядки, вызванные движением Black Lives Matter, длятся уже более 50 дней.

В Стамбуле в соборе Святой Софии вывесили доску: Великая мечеть Святая София. Это означает, что собор больше не будет христианским. Там пройдет первое мусульманское богослужение после 86-летнего перерыва. Во многих странах с сожалением отнеслись к этому решению. Турция пообещала сохранить в соборе христианские мозаики и фрески. Только во время намаза их будут закрывать шторами.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил сыграть с молодежью в футбол и случайно зарядил мячом в лицо темнокожему ребенку. Видео попало в Сеть. Пользователи переживают, что это может вызвать очередную волну протестов Black Lives Matter.

Принца Гарри и Меган Маркл заподозрили в растрате средств благотворительного фонда. Речь идет о сумме в 290 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги были переведены принцем Уильямом в благотворительный фонд. Спустя время часть денег оказалась в другом фонде. Он не благотворительный, а 75% акций как раз у Гарри. Адвокаты принца назвали обвинения "глубоко оскорбительными", добавив, что благотворительность – дело всей жизни Гарри.

Рой Джонс выйдет на ринг с Майком Тайсоном. Легенды сразятся 12 сентября. Утверждается, что Тайсон должен был сразиться с Джонсом еще 17 лет назад, но по каким-то причинам отказался от боя и огромных денег. Сам борец слухи отрицает.