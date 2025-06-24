В РФ появился новый штамм коронавирусной инфекции

В России появился новый штамм коронавирусной инфекции. Как сообщили в Роспотребнадзоре, "Нимбус" почти не отличается от своего предшественника "Омикрона".

Он протекает легко, но выделяется повышенной заразностью. Повторения пандемии ждать не стоит. На данный момент в стране зафиксированы всего 17 случаев.

Снизилась и общая заболеваемость COVID-19, это связано с формированием коллективного иммунитета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

