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24 июня, 06:30

Общество

В РФ появился новый штамм коронавирусной инфекции

В РФ появился новый штамм коронавирусной инфекции

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В России появился новый штамм коронавирусной инфекции. Как сообщили в Роспотребнадзоре, "Нимбус" почти не отличается от своего предшественника "Омикрона".

Он протекает легко, но выделяется повышенной заразностью. Повторения пандемии ждать не стоит. На данный момент в стране зафиксированы всего 17 случаев.

Снизилась и общая заболеваемость COVID-19, это связано с формированием коллективного иммунитета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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