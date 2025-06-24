24 июня, 06:30Общество
В РФ появился новый штамм коронавирусной инфекции
В России появился новый штамм коронавирусной инфекции. Как сообщили в Роспотребнадзоре, "Нимбус" почти не отличается от своего предшественника "Омикрона".
Он протекает легко, но выделяется повышенной заразностью. Повторения пандемии ждать не стоит. На данный момент в стране зафиксированы всего 17 случаев.
Снизилась и общая заболеваемость COVID-19, это связано с формированием коллективного иммунитета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.