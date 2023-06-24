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24 июня, 19:15

Общество

В Подмосковье приостановили массовые мероприятия до 1 июля

В Подмосковье приостановили массовые мероприятия до 1 июля

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел некоторые ограничения, связанные с проведением контртеррористической операции. Соответствующее постановление опубликовали 24 июня на портале правительства Подмосковья.

В частности, до 1 июля в регионе запрещается проведение праздничных, торжественных, спортивных, развлекательных и других мероприятий. Также под ограничения попали публичные и организуемые в образовательных учреждениях события. Исключением будут мероприятия, которые проводит правительство Московской области.

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