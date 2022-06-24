"ВКонтакте" устроила онлайн-концерт для выпускников

У выпускников со всей страны есть возможность отметить праздник и онлайн. Социальная сеть "ВКонтакте" устроила крупнейший концерт в интернете, в котором примут участие больше десятка популярных исполнителей и блогеров.

Впервые в таком онлайн-шоу использовали XR-технологии, которые соединили два мира – реальный и виртуальный – в одном. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.