Новости последнего часа: синоптики предупредили москвичей о сильной жаре 27 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В понедельник, 27 июня, в Москве ожидается 33 градуса. Об этом жителей города предупредили синоптики.

"Аэрофлот" запустил специальный тариф для пассажиров 12–23 лет на перелеты внутри России.

В Сочи завели уголовное дело после того, как в море унесло машины с людьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

