В Москву пришел июньский зной. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности.

В городе объявили штормовое предупреждение, которое действует с субботы, 25 июня, по понедельник, 27 июня. В выходные столбики термометров перевалят за отметку в 30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

