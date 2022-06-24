Врач дал рекомендации москвичам из-за сильной жары

Людям, которые имеют хронические заболевания, лучше не посещать открытые пространства с 11:00 до 18:00 в жару. Об этом рассказал врач Андрей Кондрахин.

По его словам, в указанный период самая горячая среда, поэтому лучше находиться в тени. Из-за жары в Москве объявили штормовое предупреждение, которое действует с субботы, 25 июня, по понедельник, 27 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

