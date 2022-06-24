На фестивали ко Дню молодежи прошли регистрацию свыше 180 тысяч человек

Свыше 180 тысяч человек зарегистрировались на фестивали ко Дню молодежи. Об этом сообщила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

В Москве праздник пройдет в "Музеоне" 26 июня. В программу мероприятия поставили мастер-классы, лекции, танцевальный марафон. Также на празднике будет зона уличного спорта, в том числе кроссфита и паркура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.