Москвичей предупредили о пике июньского пекла 26 и 28 июня

Пик июньского пекла придется на воскресенье и понедельник, 26 и 28 июня. Об этом предупредили синоптики. Остыть город не успеет даже ночью. Многие жители Москвы спасаются от зноя, отдыхая у ближайших водоемов.

24 июня столичные спасатели провели тренировку в Строгинской пойме. С начала купального сезона в городе уже спасли пятерых человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.