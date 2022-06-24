Новости последнего часа: синоптики предупредили о жаре 25 и 26 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Синоптики предупредили о жаре 25 и 26 июня – в Москве температура воздуха достигнет 30 градусов.

Две легковых машины с людьми унесло в море из-за осадков в Сочи. В МЧС сообщили о начале спасательной операции.

Дополнительный поезд между Москвой и Симферополем будет курсировать с 4 июля по 1 октября, рассказала транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс".