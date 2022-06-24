Названа стоимость баклажанов в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, с началом лета самыми востребованными овощами у россиян стали томаты и кабачки, вырос спрос на базилик и салаты, сообщили ретейлеры. На московских рынках появились отечественные баклажаны. Везут их в основном из Краснодарского края и Крыма.

О ценах на баклажаны на Дорогомиловском рынке – в эфире телеканала Москва 24.