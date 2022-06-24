Синоптики сообщили о 30-градусной жаре в столице в выходные

В выходные столбики термометров перевалят за отметку 30 градусов. Утром в городе уже было достаточно душно. Температура продолжает ползти вверх.

Пик июньского пекла придется на 26 и 27 июня, предупредили синоптики. Остыть город не успеет даже ночью. Москвичи, например, могут устроить себе отдых у бассейна.

Есть ли там ажиотаж? И надолго ли задержится жара в столице? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

