В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на траты для выпускного

Часть трат на выпускной скоро можно будет вернуть. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на "выпускной набор", особенно в условиях экономических ограничений.

Вместе с правительством депутаты определят сумму, по которой родители выпускников смогут получить налоговый вычет. Планируется, что это будет как минимум 20% от затрат.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

