В ГД предложили использовать маткапитал для покупки земельных участков

Материнский капитал можно будет использовать для покупки земельных участков. Такое предложение внесли в Госдуму. Правда, согласились с ним не все депутаты.

Некоторые народные избранники призвали коллег принять другой закон, по которому участки земли многодетным будут раздавать бесплатно. При этом размер самого маткапитала продолжает увеличиваться. К 2025 году выплата на первого ребенка может достигнуть 680 тысяч, а за второго – почти до миллиона. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда.

Увеличение размеров выплат рассчитано на основе прогноза темпов инфляции от Минэкономразвития. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.