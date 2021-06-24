В Москве ожидается очередной температурный рекорд

В Москве в четверг ожидается очередной температурный рекорд. Синоптики прогнозируют до 36 градусов в тени. Москвичи уже скупают кондиционеры и вентиляторы.

Подробнее о том, как город переживает аномальную жару, – в сюжете телеканала Москва 24.