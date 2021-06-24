В Москве выявили 8 598 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 8 598 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 4 057 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 308 человек, выписали при этом 1 675 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 20 182 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом в 3 038 (15,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 388 695 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Северная Осетия – Алания – 0,07%, Карачаево-Черкесской Республике – 0,09%, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия – 0,1%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.