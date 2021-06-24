Непривитых москвичей могут отстранить от работы

Сотрудников компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы. Пока речь идет о фирмах, которые обязаны привить 60% сотрудников, – в первую очередь о компаниях, работающих в сфере торговли и услуг. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Более того, работодатель обязан будет расстаться с работником, который наотрез отказывается от вакцины. Если человек спустя какое-то время привился, его можно будет взять обратно на работу, но время отстранения не будет оплачиваться и зачисляться в рабочий стаж.

При этом наличие в организме антител противопоказанием для получения вакцины не является.

Для контроля за соблюдением этих правил проведут масштабные проверки. Предприятие, на котором обнаружат нарушения, будут закрывать на 3 месяца.

При этом в оперштабе подчеркнули, что даже после прививки пациентам нужно соблюдать масочно-перчаточный режим.

Заммэра Анастасия Ракова также призвала переболевших и привившихся москвичей с большим количеством антител становится донорами плазмы, в которой по-прежнему нуждается много людей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.