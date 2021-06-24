Переболевшим и вакцинированным москвичам предложили стать донорами плазмы

Власти Москвы призвали переболевших коронавирусом и вакцинировавшихся людей стать донорами плазмы с антителами.

Как сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, потребность в плазме с антителами растет из-за увеличения числа случаев COVID-19 в Москве.

Желающие сдать плазму могут обратиться на горячую линию и пройти обследование. Донорам полагаются выплаты – 5 тысяч рублей, компенсация на питание.

Судя по исследованиям, в течение недели после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными тестами на коронавирус составило 75%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.