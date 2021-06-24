В Подмосковье дроны с воздуха напоминают рабочим о ношении масок

В Подмосковье рабочим о ношении масок и соблюдении дистанции напоминают дроны. Об этом рассказали в Госстройнадзоре.

К 24 июня они успели облететь около 70% всех стройплощадок области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.