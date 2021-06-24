МВД запустило новую систему распознавания лиц в пяти регионах России

МВД начало применять систему распознавания лиц в пяти регионах. Похожая есть и Москве. С ее помощью можно быстро найти человека в толпе и сразу сопоставить его с фото из полицейских баз.

Умный алгоритм узнает силуэты людей и автомобилей. Учитывает походку рост, и другие особенности внешности. Также может определить марку и цвет машины, даже если съемка нечеткая.

Систему распознавания используют транспорте, на дорогах, стройках. Ее применяли во время чемпионата мира по футболу. Технологию предлагали применять и в борьбе с коронавирусом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.