Россияне стали чаще писать жалобы друг на друга

Россияне стали значительно чаще писать жалобы и обращения друг на друга. По данным Роскомнадзора, в 2025 году количество заявлений выросло почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Люди жалуются на соседей, публикации в интернете и поведение других граждан.

Юристы напоминают, что подача обращения остается законным правом гражданина. При этом специалисты советуют точно излагать факты и избегать эмоциональных обвинений. Эксперты отмечают, что грань между гражданской бдительностью и сведением личных счетов остается очень тонкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.