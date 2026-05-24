Российские специалисты отправятся в Африку для борьбы с Эболой

Российские специалисты отправятся в Африку для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. Вспышки заболевания зафиксировали в Уганде и Конго. Роспотребнадзор передаст партнерам тесты для диагностики и окажет материально техническую помощь.

Одновременно эксперты предупреждают о новых штаммах гриппа и возможном появлении новых коронавирусов. По словам специалистов, вирусы продолжают мутировать, а риск крупных вспышек сохраняется каждый сезон. В России усилили санитарный контроль в пунктах пропуска, где возможен завоз инфекции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.