В Москве установили рекорд атмосферного давления в 21 веке

Метеостанция на ВДНХ зафиксировала значение в 761,9 миллиметров ртутного столба, что стало рекордом атмосферного давления в 21 веке. По прогнозам, дальше давление будет снижаться, однако на какое-то время останется выше нормы.

При этом температура начнет подниматься. Так, в субботу, 25 мая, в столице ожидается 25 градусов, в воскресенье – 27. Также местами пройдет кратковременный дождь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.