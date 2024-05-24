Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 22:15

Общество

В Москве установили рекорд атмосферного давления в 21 веке

В Москве установили рекорд атмосферного давления в 21 веке

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Метеостанция на ВДНХ зафиксировала значение в 761,9 миллиметров ртутного столба, что стало рекордом атмосферного давления в 21 веке. По прогнозам, дальше давление будет снижаться, однако на какое-то время останется выше нормы.

При этом температура начнет подниматься. Так, в субботу, 25 мая, в столице ожидается 25 градусов, в воскресенье – 27. Также местами пройдет кратковременный дождь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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