Новости регионов: в Краснодаре бушует штормовой ветер

В Краснодаре из-за сильного ветра падают деревья, повреждены дома и детские площадки. Штормовой ветер на Кубани сохранится в ближайшие сутки. Порывы могут сбивать людей с ног.

В Томской области выпал снег. Однако на выходных ожидается потепление до 16 градусов.

В Санкт-Петербурге прошел традиционный конкурс МЧС. Участники на скорость надевали на себя противопожарную экипировку, после чего вскрывали дверь бензорезом, спасали условного пострадавшего и поднимались в окно третьего этажа учебной башни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.