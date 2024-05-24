Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 21:45

Общество

Новости регионов: в Краснодаре бушует штормовой ветер

Новости регионов: в Краснодаре бушует штормовой ветер

Два ЖК в районе Филевский парк подготовили к заселению

Новости часа: в Москве организовали концерт ко Дню славянской письменности и культуры

Более тысячи пар зарегистрировали свой брак в усадьбе Муравьевых-Апостолов за пять лет

Специалисты рассказали, что делать, если ребенок потерялся

К Тихвинской иконе Божией Матери в ХХС выстроилась очередь

Новости часа: Собянин пожелал московским школьникам успешно сдать выпускные экзамены

Новости часа: в школах Москвы прозвучали последние звонки

Девятнадцать пар поженились в усадьбе Муравьевых-Апостолов 24 мая

Собянин: в школах Москвы прозвучали последние звонки

В Краснодаре из-за сильного ветра падают деревья, повреждены дома и детские площадки. Штормовой ветер на Кубани сохранится в ближайшие сутки. Порывы могут сбивать людей с ног.

В Томской области выпал снег. Однако на выходных ожидается потепление до 16 градусов.

В Санкт-Петербурге прошел традиционный конкурс МЧС. Участники на скорость надевали на себя противопожарную экипировку, после чего вскрывали дверь бензорезом, спасали условного пострадавшего и поднимались в окно третьего этажа учебной башни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодарегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика