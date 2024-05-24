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24 мая, 16:15

Общество

Вода в Истринском водохранилище прогрелась до 16 градусов

Вода в Истринском водохранилище прогрелась до 16 градусов

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В Истринском водохранилище температура верхнего слоя достигла отметки 16 градусов. Вода потеплела на 10 градусов всего за неделю.

По словам синоптиков, такому быстрому нагреву способствуют не дневные температуры, а ночные. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, поверхность воды быстро охлаждается при ночной температуре воздуха ниже 10 градусов. При этом до конца мая ночью столбики термометров не будут опускаться ниже 18 градусов.

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