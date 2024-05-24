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24 мая, 12:45

Общество

Юрист прокомментировала возможное сокращение трудового дня для женщин по пятницам

Юрист прокомментировала возможное сокращение трудового дня для женщин по пятницам

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Депутаты Госдумы предложили сократить рабочее время для женщин по пятницам с сохранением средней заработной платы. Новую инициативу прокомментировала юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. По ее словам, на данный момент организациям запрещено устанавливать сокращенный рабочий день по гендерному признаку.

Что является средней зарплатой и потеряют ли сотрудницы в деньгах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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