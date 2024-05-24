Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 09:15

Общество

Последние звонки проведут в московских школах 24 мая

Последние звонки проведут в московских школах 24 мая

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24 мая на торжественных линейках в московских школах прозвенят последние звонки. Как правило, их организуют, когда учебные занятия уже закончились, а экзамены еще не начались.

В 2024 году звонки рекомендовали провести 24 и 25 мая, окончательную дату в школах определяют самостоятельно. По традиции для выпускников организуют торжественные линейки, концерты и различные активности, посвященные окончанию учебы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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