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24 мая, 16:30

Общество

Новости часа: москвичей предупредили о тумане в ночь на 25 мая

Новости часа: москвичей предупредили о тумане в ночь на 25 мая

Московских автомобилистов предупредили о тумане в ночь на 25 мая

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 25 мая

"Актуальный репортаж": мужчина решил обустроить бассейн на крыше многоэтажки в Москве

Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на 25 мая

Путин утвердил выплаты в 5 млн рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туман и ухудшение видимости обещают в Москве с вечера 24 мая до утра 25 мая. Об этом информирует столичный комплекс городского хозяйства.

Владимир Путин установил выплаты в пять миллионов рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС. Российский лидер подписал соответствующий указ.

Прокурор попросил шесть лет колонии для пилота Superjet, который сгорел при жесткой посадке в Шереметьево. Об этом сообщает Химкинский суд

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