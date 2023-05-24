Новости часа: москвичей предупредили о тумане в ночь на 25 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туман и ухудшение видимости обещают в Москве с вечера 24 мая до утра 25 мая. Об этом информирует столичный комплекс городского хозяйства.

Владимир Путин установил выплаты в пять миллионов рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС. Российский лидер подписал соответствующий указ.

Прокурор попросил шесть лет колонии для пилота Superjet, который сгорел при жесткой посадке в Шереметьево. Об этом сообщает Химкинский суд