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Общество

Эксперт рассказал, есть ли риски появления смертоносного штамма коронавируса

Эксперт рассказал, есть ли риски появления смертоносного штамма коронавируса

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В ВОЗ заявили, что миру может грозить новая, еще более опасная пандемия. Такой статус для коронавируса отменили только три недели назад, а действовал он три года.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, есть ли риски появления смертоносного штамма коронавируса. Эксперт также объяснил, можно ли подготовиться к новой пандемии, чтобы не было такой катастрофы, как с COVID-19.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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