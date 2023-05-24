Эксперт рассказал, есть ли риски появления смертоносного штамма коронавируса

В ВОЗ заявили, что миру может грозить новая, еще более опасная пандемия. Такой статус для коронавируса отменили только три недели назад, а действовал он три года.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, есть ли риски появления смертоносного штамма коронавируса. Эксперт также объяснил, можно ли подготовиться к новой пандемии, чтобы не было такой катастрофы, как с COVID-19.

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