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Общество

В России могут ввести штраф за нарушение тишины днем

В России могут ввести штраф за нарушение тишины днем

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В России могут появиться штрафы за шум в дневное время. Такая инициатива поступила от правкомиссии под председательством главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Отмечается, что особую важность этот вопрос приобрел в период разгара пандемии COVID-19, когда значительная часть россиян перешла на удаленный режим работы и находилась дома круглосуточно. На данный момент в России нет единого федерального законодательства. В 58 субъектах полномочия составлять протоколы есть у полиции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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