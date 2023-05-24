Глав ВОЗ заявил о сохранении угрозы появления нового опасного штамма коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об угрозе новой пандемии. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, выступая на ежегодной ассамблее в Женеве, заявил, что нельзя исключать другого варианта коронавируса, способного привести к новым вспышкам болезни и гибели людей.

По его словам, сохраняется и опасность появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом. Глава ВОЗ призвал весь мир дать коллективный ответ этой угрозе в будущем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.