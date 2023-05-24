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Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей

Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей

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Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей. По данным ведомства, это больше 104 тысяч человек. Есть и случаи инфицирования энцефалитом и боррелиозом.

В ведомстве подчеркнули, в данный момент идет пик активности клещей. Там также напомнили о простых правилах, которые нужно соблюдать, отправляясь на природу. Например, лучше надевать светлую одежду, закрывать щиколотки, шею и голову, не забывать про нанесения специальных защитных спреев.

Уберечь от заражения может и прививка. В этом году прошли вакцинацию 2,3 миллиона россиян. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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