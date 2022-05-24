Заморозки ожидаются в Подмосковье в ночь на 25 мая. В связи с этим водителей предупреждают, что на дорогах может быть гололед.

Так же холодно и в столице. Днем во вторник, 24 мая, столбики термометров показывали не больше 8 градусов. Однако уже в конце недели может потеплеть до плюс 20.

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