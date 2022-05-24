Заморозки ожидаются в Подмосковье в ночь на 25 мая. В связи с этим водителей предупредили, что на дорогах может быть скользко.

Прохладная погода сохранится и в столице. В Гидрометцендре заявили, что этот май в Москве войдет в список самых холодных более чем за 140 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.