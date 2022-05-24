

Заморозки ожидаются в Подмосковье в ночь на 25 мая. В связи с этим водителей предупредили, что на дорогах может быть скользко.

Прохладная погода сохранится и в столице. В Гидрометцендре заявили, что этот май в Москве войдет в список самых холодных более чем за 140 лет.

Между тем темпы наступления российских войск на Украине сознательно замедляются ради безопасности мирного населения. Как заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу, для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.