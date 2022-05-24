Некоторые районы Подмосковья накрыл мокрый снег

Мокрый снег прошел в некоторых районах Московской области. Осадки могут дойти и до Москвы.



В Гидрометцентре заявили, что май 2022 года в столице войдет в список самых холодных более чем за 140 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.