В Германии ввели 21-дневный карантин для заболевших оспой обезьян

Оспа обезьян дошла до Чехии. А в Германии для заболевших вводят 21-дневный карантин. Об этом заявили власти страны.

Тест-система Роспотребнадзора может выявить различные вирусы оспы за пару часов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Владимир Путин подписал указ о снижении до 50% требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров.