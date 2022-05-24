Центр реабилитации диких животных выпустил в ТиНАО 12 птиц

Ястреб из Центра реабилитации диких животных 24 мая переехал в ТиНАО, а вместе с ним еще 11 птиц. У них были проблемы со здоровьем. Все нуждались в ветеринарной помощи. Специалисты их выходили. Больше птицам ничего не угрожает.

Специалисты из центра реабилитации диких животных продолжат следить за птицами. А уже в июне на волю обещают выпустить около 20 зайцев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.